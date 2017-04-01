تمكنت مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة السنةة، منذ قليل، من إلقاء القبض على مقدم واجبة وإمام مسجد و5 آخرين أثناء حفرهم وتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقرية باصونه دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتبين التحريات الأولية أن مقدم الواجبة يدعى م . ع . أ .ح وأن من بين المشاركين معه فى عملية الحفر والتنقب إمام مسجد و6 آخرين تم التحفظ عليهم جميعا وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين