أعلن الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، عن إستمرار فعاليات سلسلة ندوات التوعية للشباب وطلاب وطالبات مرحلتى الإعدادى والثانوى، تحت عنوان “حياتي ليها معنى”، بجميع قرى ومدارس المحافظة.

وتهدف الندوات إلى تنمية مهارات فئة الشباب كأهم فئات المجتمع، وباعتبارهم الرصيد الاستراتيجي للتنمية بوجه سنة وتنمية القرية بوجه خاص، كما تقوم بنشر البرامج التي تعمل على تعديل السلوكيات السلبية، والتي تؤدي إلى انتشار بعض العادات السيئة، شبه الإدمان والتسرب التعليمي والزواج المبكر، كما تستهدف وجود حلقة وصل بين الشباب والمسئولين للتعرف على أهم الأولويات، ووضع خطط مستقبلية تساعد في تحقيق أهداف الشباب والأسرة والمجتمع وإزالة المعوقات.

وتقوم باعداد الندوات التى تستهدف فئة الشباب وطلاب وطالبات مرحلتى الإعدادى والثانوى، بجميع قرى المحافظة، الدكتورة هالة سمير وهي إحدى المحاضرات خلال الندوات ويشاركها محمد قام بفتحى من الشباب والرياضة، والشيخ محمد غنيم من الأوقاف، وبإشراف آمال مرقص مدير سنة إدارة بناء وتنمية.

وشدد المحافظ على أهمية الإستفادة من تلك الندوات، وأن تحقق الأهداف منها وأن تخرج بنتائج تخدم المجتمع، وتقدم للشباب الحلول اللازمة، والقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات.

جانب من الفاعليات

المصدر : مصر ناين