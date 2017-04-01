فقدت سفينة شحن كورية جنوبية مع أفراد طاقمها البالغ أعدادهم 24 شخصا الجمعة قبالة سواحل الأوروجواى بعدما وجهت نداء إستغاثة، وفق ما أفادت بحرية الأوروجواى وكالة فرانس برس متحدثة عن “مؤشرات الى غرقها”.

واصدر ت البحرية فى بيان أن “سفينة (أخرى) لاحظت بقع وقود وحطاما إضافة الى رائحة وقود قوية، وهو مؤشر إلى أن السفينة المنكوبة غرقت”.

واصدر جاستون خوان سولو متحدثا باسم البحرية لفرانس برس إن “بحرية الأوروجواى نسقت عمليات كشف فى المنطقة مع أربع سفن تجارية موجودة فيها”.

ووجهت سفينة الشحن “ستيلا ديزى” التى تبلغ قدرتها 260 ألف طن نداء إستغاثة الجمعة مشيرة إلى تسرب مياه إليها .

ورغم عدم وجود السفينة فى المياه الأقليمية الأوروجوانية، فأنها موجودة فى منطقة الكشف والإغاثة الشوفة للبلد المذكور على بعد ألفى ميل بحرى شرق ميناء مونتيفيديو، بحسب البحرية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية أنه تم العثور فى منطقة الحادث على قارب نجاة وشخصين من أفراد طاقم السفينة المفقودة.

المصدر : مصر ناين