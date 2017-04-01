اكتسح فريق المقاولون العرب مواليد 99 نظيره وادى دجلة برباعية نظيفة فى المباراة التى انتهت جمعتهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ببطولة الجمهورية للشباب، أحرز أهداف المقاولون عمر فاروق “هدفين” وعماد عبد الرحمن هدف وعمر عبد العليم هدف.

وأكد مجدى مصطفى المدير الفنى لفريق المقاولون عن سعادته بالمستوى الذى ظهر عليه اللاعبون وأشاد بكل اللاعبين، مشيرًا إلى أن فريقه قادر على حصد البطولة والمنافسة بقوة.

ويقود الجهاز الفنى للمقاولون مجدى مصطفى مديرا فنيا ومحمد عز وسعد عبد الباقى مدربين وإبراهيم عبد الجواد مدربًا حراس المرمى وهانى عدلى إدارى الفريق وأمير مصلح سكرتير الفريق ومحمود مجدى علاج طبيعى ونادر نشأت مخطط أحمال، تحت قيادة علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين وعبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع.

المصدر : مصر ناين