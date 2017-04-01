قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، رحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه، بعد الخسارة أمام سموحة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم، فى الجولة الـ23 بالدورى.

وأكد مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إيقاف مستحقات اللاعبين الى أن نهاية الموسم، بعد تلقى ثانى هزيمة فى الدورى على التوالى، على أن تشهد الساعات المقبلة تشكيل جهاز جديد للفريق الأبيض.

كان محمد حلمى المدير الفنى للزمالك قد تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق، إلا أن المجلس قد فضل بقاءه لحين استقدام مدرب أجنبى قبل أن يعلن مرتضى منصور اليوم رحيله مع جهازه المعاون بعد الهزيمة من سموحة.

المصدر : مصر ناين