تمكن ضباط مباحث شمال الدقهلية من ضبط هارب من حكم بالسجن المشدد 10 سنوات أثناء اختبائه داخل بحيرة المنزلة وبحوزته بندقية آلية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير تأمين الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط فرع الكشف الجنائى بفرقة شمال الدقهلية، ووحدة مباحث مركز المنزلة من ضبط المتحرى عنه “عبد البديع ع ع ع م” 35 سنة عاطل ومقيم قرية “الشبول” دائرة مركز المنزلة داخل إحدى العشش ببحيرة المنزلة، وبحوزته ( سلاح نارى ” بندقية آلية عيار 7.62× 39 تحمل أرقام 116024 ، 220 طلقة من ذات العيار ، 11خزينة آلية ، موتور بحرى )، وبمواجهته إعترف بملكيته للسلاح اللهيب ى والذخيرة بقصد أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

ويشار إلى أن المتهم محكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد 10سنوات في القضية رقم 16672/2015 جنايات المنزلة “سلاح نارى” وسبق اتهامه في “8” قضايا (خطف ، سرقة بالإكراه ، سلاح نارى ، سرقة) تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6368/2017 جنايات مركز المنزلة ، وجار العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين