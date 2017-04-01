أعلنت الهيئة الطبية الدولية ومصدر محلى السبت أن المتمردين الحوثيين احتجزوا خمسة أشخاص من طاقمها، بالإضافة الى سائقين اثنين متعاقدين.

واصدر ت الهيئة الطبية ومقرها لوس أنجليس فى بيان نشرته الجمعة على موقعها الإلكترونى “نعمل لحل هذه القضية فى أسرع وقت ممكن”.

وأمتنعت الهيئة عن الخوض فى تفاصيل أكثر، إلا أن موظفا يمنيا يعمل فى مجال الإغاثة اصدر لفرانس برس أن الموظفين المحتجزين جميعهم من اليمنيين وتم احتجازهم فى محافظة إب فى فى منتصف البلاد.

ويورد موقع الهيئة الطبية الدولية أن أكثر من 150 موظفا محليا يعملون لدى الهيئة التى تنشط فى اليمن عبر ثلاثة مكاتب منذ سنة 2012.

ويذكر الموقع أن الهيئة تستمر فى تأمين خط مساعدات للعائلات اليمنية فى العاصمة وفى إب، بالاضافة الى تعز وعدن ولحج فى الجنوب.

ويسيطر المتمردون الحوثيون مع حلفائهم على معظم المناطق الشمالية والغربية فى اليمن، فيما القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى والمدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية تسيطر على جنوب وشرق البلاد.

وطالما أشتكت المنظمات الإنسانية من عدم قدرتها على الوصول إلى من يحتاجون الى مساعدات ملحة.

وتقول الأمم المتحدة أن سبعة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة فى اليمن، إلا فى حال تدخل المانحين الدوليين، ودعت الى جمع 2,1 مليار دولار من أجل مساعدة البلد إنسانيا .

المصدر : مصر ناين