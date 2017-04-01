تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية لبطولتى الجونة الدولية وكأس العالم للسيدات للإسكواش يوم الأربعاء المقبل بمدينة الجونة، حيث بدأت منذ أيام وصول الوفود المشاركة فى البطولتين إلى أرض الجونة على أن تصل جميع البعثات قبل إنطلاق المنافسات أمس.

وتستضيف مدينة الجونة بطولتى الجونة الدولية وبطولة العالم للسيدات خلال الفترة من 4 إلى 15 من الشهر الجارى، بعد أن نجح عمرو منسى مدير ومنظم البطولتين فى الحصول على موافقة الاتحاد الدولى للعبة فى تنظيم بطولة العالم للسيدات.

يشارك في البطولتين 112 لاعبًا ولاعبة من 30 دول مختلفة ليحظيا بأكبر تغطية إعلامية في تاريخها حيث من المنتظر أن تنقل البطولة على أكثر من 80 قناة تليفزيونية عالمية، حيث تقام البطولتان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة المصرية .

كما سيكون مجموع جوائز البطولتين هذا السنة 315 ألف دولار، حيث إن بطولة الجونة تأتى فى المرتبة الخامسة من حيث مجموع الجوائز، والذى يبلغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار، بالإضافة إلى 165 ألف دولار لبطولة العالم للسيدات.

وشوف منسى: “سيتم استخدام أرضية للملعب من ألمانيا، وهى أرضية على أعلى مستوى الى أن تخرج البطولة بشكل رائع، ويستطيع اللاعبون تقديم أفضل ما لديهم حيث هدف اللجنة المنظمة أن تخرج بالشكل الذى يليق بالحدث الكبير ويليق بسمعة مصر التى تنظم بطولة العالم للسيدات للمرة الأولى .

كما أظهر منسى أن سميح ساويرس سيقوم بافتتاح 4 ملاعب جديدة بمنطقة المارينا بالجونة من أجل استخدامها فى المنافسات، الى أن يتم تغطية كل المباريات للبطولتين، والى أن تكون الجونة جاهزة فى السنوات المقبلة لاستقبال كل البطولات العالمية للعبة، مشيرًا إلى أنه تم الترتيب لتنظيم جولات سياحية للاعبين الأبطال من كل البلدان كصنف من أنواع تنشيط السياحة واستغلال تواجد تلك الأعداد فى مصر .

ووجه منسى الشكر لرجلى الأعمال نجيب وسميح ساويروس والمهندس خالد عبد العزيز وهيئة تنشيط السياحية على توفير كل متطلباته لخروج البطولتين بالشكل الأشبه ، وكذلك الدعم المادى والمعنوى الذى يقدمانه، مشيرًا إلى أن البطولة تحمل اسم مصر قبل أى شىء وبالتالى فبذل كل الجهد فيها سيكون من أجل رفع اسم مصر عاليًا خاصة فى منتصف وفود العالم المختلفة التى ستملئ مدينة الجونة .

المصدر : مصر ناين