قاد اللواء على أبو زيد مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا جولات مفاجئة بمطروح والإسكندرية والبحيرة للتأكد من الانتشار الواجبى.

وشدد مساعد وزير الداخلية على أهمية الاستعداد التأمينى واستنفار القوات وشدة اليقظة أثناء الخدمات.

وراجع مساعد وزير الداخلية خطط التأمين على أرض الواقع، منبهًا على احترام قيم حقوق الإنسان ومساعدة المواطنين والحفاظ على الوطن وصون مقدراته.



مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا



اللواء على أبو زيد مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا



جانب من الجولة



جولة مساعد وزير الداخلية

المصدر : مصر ناين