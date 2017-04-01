لقى مبيض محارة مصرعه، إثر سقوطه من الدور الثالث بعد اختلال توازنه، بناحية قسم أول المنصورة.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير تأمين الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لقسم واجبة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى بوصول المدعو محمد م م – 48 سنةا، مبيض محارة، ومقيم بمنطقة “سندوب “دائرة القسم “جثة هامدة”، لسقوطه من الدور الثالث، بالانتاصدر وسؤال والده – 77 سنةا، سنةل، ومقيم بذات العنوان، أقر أنه حال قيام نجله المتوفى بأعمال المحارة بالطابق الثالث بعقار تحت الإنشاء بذات المنطقة، اختل توازنه وسقط على الأرض، مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة نتيجة كسور بالضلوع وقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4390 / 2017 إدارى القسم، وجارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين