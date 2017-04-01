أقام مركز شباب قرية المسلمية الشوفة لمركز الزقازيق بالشرقية ، احتفالية كبرى، لتكريم و الدة الشهيد اسلام المسلمى ابن القرية وأحد ابطال معركة الشيخ زويد يوليو 2015 ، “سامية محمد امام” والمعروفة بـ “ام الشهيد التي ابكت الرئيس”، وذلك فى ختام نهائى دورة المسلمى وقد حضر الحفل العديد من القيادات السياسية والتنفيذية ، منهم عصام ابو المجد عضو مجلس الشعب عن دائرة ههيا والابراهميه ورجل الأعمال السيد العدلى والكابتن محمد عطيه وفاز فريق المسلمى على المطاوعه واحد صفر وحصل على كأس البطوله.

وأكدت السيدة سامية محمد امام والدة الشهيد ، انها تفخر بانها والدة قدمت اعز مالديها وهو نجلها فداء لوطنها، انها ام لكل شاب الذى يحمل روحة علي كفة و يدافع عن ارضة ضد الإرهاب الغاشم، مؤكدة ان هذة التنظيمات الإرهابية لنتال من هذا الشعب العظيم، وستظل مصر ام الدنيا و في امان تحت قيادة الرئيس السيسي و القوات المسلحة .

كانت عرفت السيدة اعلاميا باسم ” والدة شهيد تبكي الرئيس “، وذلك ل كلمتها التى ألقتها فى حفل تكريم الشهداء في اكتوبر الماضى، أمام الرئيس السيسى وقيادات الدولة والقوات المسلحة، والتى جاءت كلمتها مؤثرة عن نجلها وعن تفاصيل اخر لقاء بينهما وتنبئها باستشهاده، الذى أثر فى الحاضرين وبكاهم، و قام الرئيس بتقبيل رأسها تقدير لها، وتحدثت ايضا عن البطولات التي قدمها في تلك المعركة هو زملاءه الشهداء، وقتله أعداد كبير من الارهابين رغم اصابته خلال المعركة، و اصراره علي مواصله القتال حتي لحظة استشهاده .

و يشار إلى أن الشهيد حاصل علي ليسانس حقوق والتحق بالجيش في سبتمبر سنة 2014، واستشهد في معركة الشيخ زويد يوليو 2015 قبل انهاء خدمته العسكرية بايام ، .



تكريم والدة الشهيد اسلام

ام الشهيد اسلام

جانب من الحفل

النائب عصام ابو المجد خلال تكريم ام الشهيد

المصدر : مصر ناين