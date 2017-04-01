تمكن ضباط مباحث مركز تمي الامديد ورجال مباحث الآثار من ضبط خفير و ستة من شركائه أثناء تنقيبهم عن الآثار بحظيرة ماشية داخل منزل تاجر للحديد حيث تشتهر تلك المنطقة بأنها آثرية وتم اكتشاف آثار بها سابقا.

كان اللواء ايمن الملاح مدير تأمين الدقهلية قد تلقي إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بتمكن ضباط الإدارة السنةة لواجبة السياحة والأثار، بالإشتراك مع وحدة مباحث مركز واجبة تمى الأمديد ، برئاسة الرائد احمد قام بفتح الله رئبس مباحث المركز، من ضبط كل من “السيد ك م” 60 سنة تاجر حديد وأسمنت، و محمد ا ك 38سنة نجار و شاكر ا ك 27 سنة نجار، و يوسف ك م 52 سنة نجار و ياسر م م 42 سنة نجار , ويقيمون قرية ” السمارة ” و محمد ص ع 41 سنة سنةل و محمود م ا 37 سنة خفير حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل حظيرة ماشية ملحقة بمنزل الأول بمساحة ” 20 متر تقريباً ومشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية ووجود حفر ( قطر 2 متر × عمق 3متر ) تقريباً وعُثر على بعض أدوات الحفر ، و بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم التحفظ على مكان الواقعة والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، و قد تبين إلى أن شريكهم ( الخفير )مثبت غيابه عن العمل ، كُلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتقييم موقف الخفير النظامى المذكور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1928/2017 جنح المركز ، وجارى العرض على النيابة السنة

المصدر : مصر ناين