أنهى أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مساء اليوم السبت، جولاتهم الميدانية لتفقد مستشفيات محافظة الأقصر، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للأهالي والمرضى داخلها، عقب تقدم نواب الأقصر بشكاوى من سوء الخدمة فيها، ولتقديم تقرير متكامل عنها لوزارة الصحة للمساعدة في رفع مستوى الخدمات فيها.

وشملت جولات أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، مستشفيات مدينة أرمنت الجديدة والتي يجري العمل داخلها وتجهيزها لافتتاحها خلال السنة الجاري أمام المواطنين بطراز معماري مميزة، وتنظيم وتنسيق طبي يضمن للمواطنين تقديم أفضل خدمة طبية عقب معاناة دامت لعدة سنوات في مقر المستشفى القديمة، كما تفقدوا المستشفى القديمة التي تمت التوصية بتحويلها لمستشفى حميات لخدمة أهالي أرمنت مستقبلاً عقب افتتاح الجديدة.

كما توجه الوفد إلي مدينة إسنا جنوبي المحافظة للقيام بجولات تفقدية داخل المستشفى الجديدة التي يجري فيها أعمال إنهاء البناء والتشطيبات الأخيرة تحت إشراف الشركات الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك مقر المستشفى القديمة والتي اكتشفوا أنها تعاني من حالة من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في أعداد من أقسامها وأوصوا بسرعة توفر كل المتطلبات لتسهيل خدمة مرضي المدينة الأكبر في محافظة الأقصر بأكملها.



لجنة الصحة بمجلس النواب تنهي زيارتها للأقصر بتفقد مستشفيات إسنا وأرمنت

أعضاء اللجنة والنواب خلال تفقد العمل بالمستشفيات

جانب من فحص صيدليات المستشفيات خلال جولات لجنة الصحة بالبرلمان

عضوة بلجنة الصحة بالبرلمان تفحص الخدمات بمستشفى إسنا

لجنة الصحة بالبرلمان تلتقي أهالي مدينة إسنا خلال الجولات

ختام جولات لجنة الصحة على مستشفيات الأقصر

لجنة الصحة توصي بتوفير الأدوية والمستلزمات لمستشفيات إسنا وأرمنت

المصدر : مصر ناين