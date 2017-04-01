كشفت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضى عن هاتفيها الجديدين جلاكسى s8 وs8 بلس، وحاولت الشركة الكورية الجنوبية قدر الإمكان دعمهما بكل المزايا والمواصفات التى تمكنهما من منافسة آيفون 8 وتعويض الخسائر التى تعرضت لها لشركة السنة الماضى بعد أزمة تفجير نوت 7، ورغم ذلك فهناك أعداد من المواصفات التى كان يتمناها المستخدمين ولم تطرحها سامسونج، والتى عرضها الموقع الأمريكى Gadgetsnow.

1- بصمة الاصبع

انزعج الكثير من المستخدمين من مكان بصمة الإصبع بهاتفى جلاكسى s8 وجلاكسى s8 بلس، إذ يقع فى البعض الخلفى من الهاتف بجانب الكاميرا الخلفية، وهو الأمر الذى سيتسبب فى ضغط المستخدمين على الكاميرا بدلا من مكان البصمة.

2- الرام

دعمت سامسونج هاتفيها بذاكرة وصول عشوائى “رام” بـ4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، رغم توقعات المستخدمين بدعمهما برام 6 جيجابايت، خاصة أن معظم شركات الهواتف الذكية استعانت برام سعة 4 جيجابايت.

3- البطارية

كان من المتوقع أن تدمج شركة سامسونج بطارية قوية بهاتفيها الجديدين، ولا تكتفى بالبطارية سعة 3,000mah التى دعمت بها جلاكسى s8 و 3,500mAh لجلاكسى بلس، خاصة مع توفر هواتف مدعومة ببطارية 4,000mAh و 5,000mAh ومن ضمنها جلاكسى c9 برو وA9 برو.

4- الكاميرا

يتميز جلاكسى s8 و s8 بلس بكاميرا خلفية 12 ميجابيكسل وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل، وهى نفس جودة الكاميرا بهاتفى جلاكسى s7 و s7 إيدج، فلم تغير الشركة جديدا بكاميرا الهاتفين الجديدين.

المصدر : مصر ناين