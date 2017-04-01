عقد جمعه ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا اليوم السبت، مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديرى عموم المديرية، وذلك لمناقشة الاستعدادات المناسبة واستعراض الآليات لتطبيق التجربة الجديدة لامتحان الثانوية السنةة.

وأكد “ذكري” فى تصريحات صحفية اليوم ، على ضرورة الانضباط التام في التجربة لتحقيق أقصى استفادة منها للطلاب كما أشار إلى ضرورة وجود مشوف مقيم في كل لجنة لمشوفة سير تطبيق التجربة.

يأتى ذلك في إطار استعدادات تعليم الإسكندرية المكثف، للامتحان التدريبي لأبنائنا طلاب الثانوية السنةة لتدريبهم على الكراسة الامتحانية

المصدر : مصر ناين