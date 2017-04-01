أكد مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، أن ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة ل احتساب الحكم لرمية تماس بالخطأ للأبيض وتسببت فى بناء هجمة للزمالك والتى جاءت منها ركلة الجزاء، موضحًا أن محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى موهوب واستطاع إنقاذ المباراة لصالح فريقه بالتصدى لركلة الجزاء التى نفذها مصطفى قام بفتحى.

وأضاف مؤمن سليمان فى المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك، أنه يلتمس الأعذار للحكام جراء ذلك فاحتساب محمد الحنفى لركلة جزاء خطأ للفريق الأبيض غير مقصود من وجهة نظره، مضيفًا أنه لو تعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الأسبانى لن يحصل على لقب الدورى.

شدد مؤمن سليمان، أن فريقه لعب أكثر من الزمالك بعد إحراز هدف مبكر فى مرمى الفريق الأبيض، قائلاً: “هاردلك للزمالك على الخسارة ولاعبى سموحة يستاهلوا كل خير”.

المصدر : مصر ناين