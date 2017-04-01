سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية تأمين الغربية على حريق هائل اندلع بمصنع حلويات بدائرة قسم واجبة ثان طنطا دون وقوع إصابات وأتت النيران على كمية من محتويات المصنع.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير تأمين الغربية إخطارا بنشوب حريق داخل مصنع حلويات بدائرة قسم ثان طنطا، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بإشراف اللواء إبراهيم خليل مساعد مدير تأمين الغربية وتمت السيطرة على النيران بعد أن التهمت الطابق الثانى وكمية كبيرة من محتويات المصنع، وقام رجال الحماية المدنية بإجراء عمليات التبريد للمصنع.

المصدر : مصر ناين