اصدر الجيش الأمريكى، اليوم السبت، إن قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العراق وسوريا قتلت 4 مدنيين فى فبراير، فى تحديث لحصيلة الضحايا الذين يسقطون عرضا خلال القتال ضد تنظيم داعش الارهابيه.

واصدر ت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى بيان إن 229 مدنيا على الأقل قتلوا عرضا فى ضربات جوية منذ بدأت عمليات التحالف ضد المتشددين قبل نحو 3 أعوام.

والحصيلة الرسمية للقتلى من المدنيين منذ بدء الحملة والى أن الآن أقل كثيرا مما تقوله جماعات أخرى عن ذات الفترة. واصدر ت منظمة (إير وورز) المعنية برصد آثار الضربات الجوية للتحالف على المدنيين إن أكثر من 2800 مدنى قتلوا فى ضربات جوية للتحالف.

واصدر شهود إن ما يصل إلى 200 شخص دفنوا تحت الأنقاض بعد غارة جوية للتحالف فى الموصل فى منتصف مارس.

واصدر ت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تحقق فى تلك الواقعة وعشرات التقارير عن حالات أخرى لوفيات مدنية فى السنةين الماضيين.

وأضافت الوزارة فى بيان “نأسف للخسائر بين المدنيين الذين سقطوا بصورة غير متعمدة، ونعبر عن أعمق تعاطفنا مع أسرهم ومع آخرين تأثروا بتلك الضربات.”

واصدر الجيش إن الرقم الإجمالى المعلن من وزارة الدفاع اليوم السبت يشمل أربعة مدنيين قتلوا فى ضربة قرب الموصل فى سبتمبر 2015 ومدنى قتل فى يناير من السنة الجارى فى ضربة على مستودع أسلحة لداعش الارهابيه قرب الموصل أيضا.

المصدر : مصر ناين