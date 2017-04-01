تمكنت حملة مديرية تأمين كفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير تأمين كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة الكشف الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، اليوم السبت، من ضبط 6 أسلحة نارية “بندقية، 5 فرد خرطوش”، والعديد من الطلقات، و13 سلاحا أبيض، و165 جراما هيروين ، 862 قرصا مخدرا، 500 جرام بانجو”.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2053 حكما قضائيا” 3 جناية ،857 حبس جزئى ،117 حبس مستأنف ،987 غرامات جزئية ومستأنفة ،89 مخالفات، وتحرير 1115 مخالفة مرورية ،وضبط 10 مركبات بدون لوحات معدنية ” 2 دراجة نارية ، 7 توك توك ، سيارة “.

المصدر : مصر ناين