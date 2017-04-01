تفقد الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس اليوم السبت، المناطق المتضررة من فيضان الأنهار فى بلدة موكوا ، الواقعة على الحدود الكولومبية – الإكوادورية، والذى أسفر الى أن الآن عن مصرع 112 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية ، أن الرئيس الكولومبى أكد أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة لحدوث انهيارات أرضية ل فيضان الأنهار الناتج عن الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن عمليات الكشف عن الضحايا مازالت مستمرة.

وصرحت مصادر طيبة بأن 300 شخص أصيبوا خلال الانهيارات الأرضية، وأن هناك نقصا فى الاحتياطى من الدم.

المصدر : مصر ناين