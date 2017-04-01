أهدر أحمد حمودى لاعب الأهلى، فرصة التقدم لفريقه أمام الداخلية فى الدقيقة الثانية من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام أمام ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

ومرر صبرى رحيل عرضية نموذجية، استقبلها حمودى داخل منطقة جزاء الداخلية، وسددها من مرة واحدة إلا أن الكرة مرت بعيداً عن المرمى.

وجاء تشكيل الأهلى الذى بدأ به حسام البدرى مباراته أمام الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.

المصدر : مصر ناين