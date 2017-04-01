سيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلى والداخلية فى اللقاء المقام حاليًا باستاد السلام والمؤجل من الجولة الـ21 للدورى.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكوّن من، شريف إكرامى، أحمد قام بفتحى، أحمد حجازى، سعد سمير، صبرى رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر، أحمد حمودى، وعمرو جمال.

فيما بدأ الداخلية بتشكيل مكوّن من: محمد قام بفتحى، أحمد صابر، عبد العزيز موسى سعيدو بنيامين اشمبونج، مصطفى محمد، محمد عادل، بوبا منساه جهاد جنيدى، هشام أبو خليل وأحمد سمير فرج.

بدأ الأهلى حماسيًا وظهرت أنيابه الهجومية مُبكرًا وكانت البداية فى الدقيقة الأولى من أحمد حمودى الذى حاول استغلال عرضية صبرى رحيل لكنه سددها بعيدًا عن شباك الداخلية، وواصل الأحمر سيطرته على مجرى اللقاء بفضل تحركات الأجناب للاعبيه.

واصل الأحمر سيطرته على المباراة وعاد أحمد حمودى ليُهدر فرصة ثانية للتسجيل، وأكتفى الداخلية باللعب على الهجمة المرتدة، وأهدر عمرو جمال فرصة خطرة لتسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 15 بعدنا لعب كرة راسية لكن حارس الداخلية محمد قام بفتحى أمسك بالكرة.

المصدر : مصر ناين