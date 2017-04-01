يحسم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسةالباشمهندس هشام حطب، فى اجتماع مجلس الإدارة المقبل في الشهر الجارى، اختيار مرشح لانتخابات البحر المتفى منتصف بدلاً من خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد التجديف والعضو الحالى فى البحر المتفى منتصف .

ومن جانبه أكد هشام حطب أن اللجنة الأولمبية تقترب من ترشيح علاء جبر السكرتير السنة للجنة الأولمبية، فى انتخابات البحر المتفى منتصف المقبلة، بدلاً من خالد زين رئيس، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها جبر فضلاً عن حصوله على ميدالية في أحد دورات البحر المتفى منتصف .

ويجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الشهر المقبل لاتخاذ قرار بشكل نهائى عن المرشح لانتخابات البحر المتفى منتصف ، كما يحسم اختيار مرشح للجنة الأولمبية الدولية بعد وصول اللواء منير ثابت عضو الأولمبية الدولية السابق إلى سن المعاش.

المصدر : مصر ناين