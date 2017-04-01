حرم محمد قام بفتحى حارس مرمى فريق الداخلية، عمرو جمال مهاجم الأهلى من إحراز هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام أمام ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

ومرر ميدو جابر عرضية بالرأس لعمرو جمال الذى تمركز أمام مرمى الداخلية، إلا أن محمد قام بفتحى كان فى الموعد وتصدى للكرة ببراعة ليحرم المارد الأحمر من التقدم بعد مرمر 15 دقيقة.

وجاء تشكيل الأهلى الذى بدأ به حسام البدرى مباراته أمام الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.

المصدر : مصر ناين