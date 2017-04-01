ارتفع أعداد ضحايا الانهيارات الأرضية التى وقعت فى إقليم بوتومايو الحدودى جنوب غرب كولومبيا وتسببت فى طمر منازل بأطنان من الطين والحطام خلال الليل، إلى مصرع 112 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 120، بحسب مسؤولين.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى فيضان عدة أنهار لتغمر المياه والركام الأبنية والطرق فى موكوا عاصمة الإقليم.

واصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس بعد الوصول إلى موكوا وإعلان حالة الطوارئ “تم إبلاغى بأن لدينا 112 قتيلا..سنواصل الكشف.”

كانت الواجبة المحلية اصدر ت فى وقت سابق اليوم إنه تم انتشال 93 جثة. وذكرت وحدة الاستجابة للكوارث إن 120 شخصا أصيبوا.

واصدر كارلوس إيفان ماركيز رئيس الوحدة فى بيان “أرسلنا فريقا من 150 شخصا كى تكون استجابتنا فعالة وبدأت الآلات العمل على الفور.”

وأضاف “سنكون مع الحاكم ورئيس البلدية يعطى كل الاهتمام الضروري.”

المصدر : مصر ناين