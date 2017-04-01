بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلى والداخلية المُقامة حاليًا باستاد السلام والمؤجل من الجولة الـ21 للدورى الى أن الأن التعادل السلبى هو سيد الموقف.

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكوّن من، شريف إكرامى، أحمد قام بفتحى، أحمد حجازى، سعد سمير، صبرى رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر أحمد حمودى وعمرو جمال.

فيما بدأ الداخلية بتشكيل مكوّن من: محمد قام بفتحى، أحمد صابر، عبد العزيز موسى سعيدو بنيامين اشمبونج، مصطفى محمد، محمد عادل، بوبا منساه جهاد جنيدى، هشام أبو خليل وأحمد سمير فرج.

بدأ الأهلى حماسيًا وظهرت أنيابه الهجومية مُبكرًا وكانت البداية فى الدقيقة الأولى من أحمد حمودى الذى حاول استغلال عرضية صبرى رحيل لكنه سددها بعيدًا عن شباك الداخلية، وواصل الأحمر سيطرته على مجرى اللقاء بفضل تحركات الأجناب للاعبيه.

واصل الأحمر سيطرته على المباراة وعاد أحمد حمودى ليُهدر فرصة ثانية للتسجيل، وأكتفى الداخلية باللعب على الهجمة المرتدة، وأنقذ محمد قام بفتحى حارس الداخلية هدفاً مُحققاً للأهلى فى الدقيقة 15 من رأسية عمرو جمال وبدأت الكرة بـ”تمريرة” من أحمد قام بفتحى إتجاة حمودى الذى مررها إلى حمودى وأرسلها الأخير إلى عبد الله السعيد الذى لعب عرضية على رأس ميدو جابر الذى مررها مرة أخرى إلى عمرو جمال وسددها الأخير برأسه لكن حارس الداخلية أمسك بالكرة.

وتوقف اللقاء لإصابة أحمد صابر لاعب الداخلية ونزل الجهاز الطبى لعلاج اللاعب وتم استكمال المباراة بعد تماثله للشفاء.

ونشط أدار فريق الداخلية تدريجيًا ونشط أحمد سمير فرج وعبد العزيز موسى قبل أن يُنقذ حارس الداخلية كرة صاروخية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 30 وحوّل الكرة إلى ضربة ركنية

المصدر : مصر ناين