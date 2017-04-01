سدد عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلى، كرة صاروخية على مرمى الداخلية، تصدى لها ببراعة الحارس محمد قام بفتحى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام أمام ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

وجاء تشكيل الأهلى الذى بدأ به حسام البدرى مباراته أمام الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.

المصدر : مصر ناين