أعلنت شركة دمياط للأثاث اليوم عن انطلاق الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت، حيث يحتوى الموقع على كل المعلومات الخاصة بالمشروع بداية من الفكرة إلى إنشاء مدينة دمياط للأثاث وتعريف الشركة ومساحة المدينة ومميزات المشروع والفائدة والغرض الذى تم إنشاء المدينة من أجله والرؤية المستقبلية للمشروع من حيث النهوض بصناعة الأثاث فى مصر من خلال إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومركز عالمى للتصدير والمعارض تنافس السوق العالمية، ولتحتل مركز الصدارة كونها الأولى بالشرق الأفى منتصف ومساندتها بالأساليب التكنولوجية الحديثة والدعم اللازم وتخصيص منتجاتها للتصدير للخارج مما يزيد من معدلات التصدير.

وتقدم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بخالص التهانى إلى مجلس إدارة الشركة برئاسةالباشمهندس أسامة صالح والمهندس معتز بهاء الدين المدير التنفيذى للشركة بمناسبة انطلاق وتدشين موقع الشبكة على الإنترنت.