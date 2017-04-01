استقرت اللجنة القانونية باتحاد الكرة، على تقديم طلب لرد المحكمة فى جلسة نظر الاستشكال المقدم على قرار حل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة والمقرر لها غدًا الأحد.

وتنظر غدًا المحكمة الادارية العليا، اسستشكالات اتحاد الكرة والتى تتعلق بأزمة حل مجلس الجبلاية، بداعى وجود أخطاء إجرائية فى العملية الانتخابية الأخيرة..

وشهدت الفترة الأخيرة تقديم 4 استشكالات على قضية حل اتحاد الكرة، حيث تقدم مجلس الجبلاية باستشكالين، وهناك استشكال ثالث من المحامى عمر هريدى المرشح السابق لعضوية اتحاد الكرة، واستشكال رابع من هرماس رضوان المرشح السابق لرئاسة الجبلاية.

وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا بحل مجلس الجبلاية بناءً على الدعوى المقامة من عمر هريدى، وتطالب بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة، التى أجريت يوم 30 أغسطس الماضى، وأسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة هانى أبو ريدة، واختصمت الدعوى، كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.

المصدر : مصر ناين