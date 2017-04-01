صرح مكتب المتحدث الإعلامى بوزارة الداخلية بتلقى المؤسسات التأمينية بمديرية تأمين الإسكندرية مساء اليوم، السبت، بلاغاً بسماع دوى بدائرة قسم واجبة مينا البصل.

وبانتاصدر رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان البلاغ تبين تفجير إسطوانة أكسجين داخل كشك حدادة أسفل كوبرى القبارى، نتيجة تسرب غاز الأكسجين من الإسطوانة مع وجود مصدر حرارى أثناء قيام مالك الكشك ونجله بأعمال لحامات، مما أسفر عن إصابتهما.. تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.. واتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر : مصر ناين