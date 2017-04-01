تقمص أحمد قام بفتحى لاعب فى منتصف الأهلى، دور المهاجم أمام الداخلية، وسدد “صاروخية” من لمسة واحدة على مرمى محمد قام بفتحى، الذى واصل التألق وتصدى لها ببراعة فى الدقيقة 45 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على استاد السلام أمام ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، ليستمر التعادل السلبى مسيطرًا على المباراة.

وجاء تشكيل الأهلى الذى بدأ به حسام البدرى مباراته أمام الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.

المصدر : مصر ناين