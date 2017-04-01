فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى عاصم حماد على نظيره الشمس بنتيجة 28 / 21 فى إطار مباريات الجولة العاشرة بالدور الثانى من دورى المحترفين.

ومن المقرر أن يتوقف دورى محترفى كرة اليد عقب ختام الجولة العاشرة لخوض الأهلى والزمالك مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها يوم 12 أبريل المقبل بالمغرب.

وسيتم استئناف مسابقة دورى محترفى كرة اليد بالجولة الحادية عشر يوم 28 أبريل المقبل، بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والزهور مع 6 أكتوب وسبورتنج مع الأهلى والأولمبى مع الحوار وطلائع الجيش مع الجزيرة والشمس مع الطيران.

المصدر : مصر ناين