أصدرت شركة سيمانتيك التأمينية المطورة لبرنامج نورتون لمكافحة الفيروسات من المواقع الوهمية التى تخدع مستخدمى جهاز ألعاب نيتندو الجديد “سويتش” بتقديم كل الألعاب والخدمات مجانا، إذ توفر سلسلة من مواقع الاحتيال تنزيلات وهمية تزعم السماح بالاستمتاع بألعاب سويتش على مؤسسات الكمبيوتر، مع تقديم بعض الجوائز.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية فحذر خبراء التأمين أن هذه المواقع تتسبب فى نشر البرمجيات الخبيثة وسرقة المعلومات الشخصية لصالح قراصنة الإنترنت، وعثرت الشركة على مقاطع فيديو تروج للحيل على مواقع مشاركة الفيديو، وأكثرها شعبية لديها أكثر من 76 ألف مشوفة، كما تحتل أعدادا من مواقع الويب الضارة مكانة بارزة فى نتائج كشف الإنترنت.

وتحتوى مقاطع الفيديو على روابط لمواقع الويب الزائفة أو تروج للموقع داخل الفيديو نفسه، كما تحمل هذه المواقع علامة نينتندو التجارية، وغالبا ما تشمل لقطات من الألعاب التى يزعمون إمكانية استخدامها على مؤسسات الكمبيوتر. ويتم تشجيع الزوار لملء الاستطلاعات لقام بفتح وتحميل البرامج أو للفوز بنسخة من وحدة التحكم “سويتش”.

واصدر خبير التأمين ساتنام نارانج: “إذا كان المستخدم يحاول تحميل واحدة من برامج المحاكاة الوهمية، إلا أنه سيتم توجيههم إلى موقع ويب يدعى أنهم بحاجة لملء استطلاع لتلقى رمز قام بفتح أو لقام بفتح التحميل نفسه، وسواء كانت عمليات احتيال استقصائية أو تطبيقات غير مرغوب فيها، فإن مقاطع فيديو يوتيوب ومواقع الويب من المحتمل أن تكون مأجورة ببرامج شوفة، ففى المقابل كل عملية تحويل ناجحة، ستقوم الشركة الشوفة بجمع عمولة من شبكة الإعلانات”.

المصدر : مصر ناين