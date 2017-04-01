اصدر ت النجمة نيللى كريم لـ”اليوم السابع” إنها تصور حاليا مسلسلها الجديد “لأعلى سعر”، وإنه تيمة مختلفة تماما عن أى عمل قدمته من قبل، وليس له علاقة بالنكد أو العقد النفسية، مشيرة إلى أنها تعيش قصة حب مع أحمد فهمى وفقا للسياق الدرامى للعمل.

مسلسل “لأعلى سعر” بطولة نيللى كريم وزينة وأحمد فهمى، ونبيل الحلفاوى، وأحمد مجدى على، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد حاتم، وسارة سلامة، وأعداد آخر من النجوم، إضافة إلى ظهور مى كساب كضيفة شرف، وهو من تأليف السيناريست مدحت العدل، ومن إخراج ماندو العدل.

يعد “لأعلى سعر” الأضخم إنتاجيا فى دراما رمضان المقبل ل رغبة المنتج الكبير جمال العدل العمل تنفيذ أعمال درامية كبيرة، بها تواجد للسوبر ستار، لاسيما وأن النجمتين نيللى كريم وزينة كل منهما تتحمل بطولة درامية بمفردها، إلا أن جمال العدل استطاع أن يجمعهما فى عمل واحد سويا.

المصدر : مصر ناين