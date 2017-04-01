تعرض أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك، لإصابة بتورم فى أنكل القدم، خلال مباراة سموحة، التى انتهت بهزيمة الفريق الأبيض، بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

كان قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قد قرر رحيل جهاز الفريق الأبيض بكامل أعضائه، بعد الخسارة أمام سموحة، بجانب إيقاف مستحقات اللاعبين الى أن نهاية الموسم، بعد تلقى ثانى هزيمة فى الدورى على التوالى، على أن تشهد الساعات المقبلة تشكيل جهاز جديد للفريق الأبيض.

كان محمد حلمى المدير الفنى للزمالك قد تقدم باعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق، إلا أن المجلس قد فضل بقاءه لحين استقدام مدرب أجنبى قبل أن يعلن مرتضى منصور اليوم رحيله مع جهازه المعاون بعد الهزيمة من سموحة.

المصدر : مصر ناين