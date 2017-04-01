شهد سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها اللجنة المشرفة على التعداد السكانى بالمحافظة بمقر قاعة سيد سيف بمركز الداخلة والتى تستمر فعالياتها الى أن الثامن من أبريل استعدادا لبدء المرحلة الثانية من التعداد السكانى بمركز الداخلة .

واصدر سيد محمود رئيس المركز ان المرحلة الأولى من التعداد السكانى انتهت بنجاح وحققت المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسبة الإنجاز مؤكدا على ان التعداد الاحصائى يشبه أهمية قصوى للمواطنين نظرا لما يترتب عليه من خدمات حيوية تستدعى التعاون الكامل من المواطنين مع فرق التعداد والحصر .

وفى سياق أخر اصدر المحاسب سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم السبت أنه تم بدء العمل فى احلال وتجديد ورصف الطريق الواصل بين ميدان التحرير ( ميدان القسم سابقا ) والى أن قرية الدهوس بطول 10 كيلو متر ازدواج باعتمادات الهيئة السنةة للطرق والكبارى.

وأضاف محمود أنه سيتم أيضا البدء فى احلال وتجديد الطريق الواصل بين ميدان المستشفى والى أن قرية الشيخ والى بطول 3 كيلو متر ازدواج حيث تم إسناد العملية لأحد المقاولين بتمويل من جهاز تعمير الوادى الجديد .



رئيس مركز الداخلة يشهد فعاليات دورة تدريبية للسنةلين

المصدر : مصر ناين