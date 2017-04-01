فاز فريق كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الزهور بنتيجة 24/22 فى إطار مباريات الجولة العاشرة بالدور الثانى من دورى المحترفين.

كما شهدت هذه الجولة فوز كل من سموحة على 6 أكتوبر 25 /21 وهليوبوليس على أصحاب الجياد 30/29 بينما يقام لقاء طلائع الجيش مع الحوار بعد غدٍ الاثنين .

ومن المقرر أن يتوقف دورى محترفى كرة اليد عقب ختام الجولة العاشرة لخوض الأهلى والزمالك مباراة السوبر الأفريقى المقرر لها يوم 12 أبريل المقبل بالمغرب.

وسيتم استئناف مسابقة دورى محترفى كرة اليد بالجولة الحادية عشر يوم 28 أبريل المقبل، بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع سموحة والزمالك مع هليوبوليس والزهور مع 6 أكتوبر وسبورتنج مع الأهلى والأولمبى مع الحوار وطلائع الجيش مع الجزيرة والشمس مع الطيران.

المصدر : مصر ناين