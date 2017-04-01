أجرى حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى، أول تبديلاته أمام الداخلية بنزول الإيفوارى سليمانى كوليبالى، بديلاً لعمرو السولية، فى الدقيقة 55 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على استاد السلام أمام ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى الذى بدأ به حسام البدرى مباراته أمام الداخلية كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.

المصدر : مصر ناين