شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة أن يتعلم القادمون الجدد إلى ألمانيا قيم البلاد وعاداتها، مشيرة أن الألمان بمقدورهم أيضا أن يتعلموا منهم.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” اليوم السبت، عن ميركل قولها – فى كلمتها الأسبوعية فى شكل سؤال وجواب مع صحفى سورى وصل إلى ألمانيا فى سنة 2015 :” إن المهاجرين بحاجة إلى احترام قيم ألمانيا من التسامح والانفتاح وحرية الدين وحرية التعبير وأن يكونوا أيضا شغوفين بعض الشيء بأسلوبنا فى الحياة“.

وأضافت إن الألمان يجب أن يكونوا منقام بفتحين وأن ينتهزوا الفرصة للتعلم والتجربة بشكل أكثر.

المصدر : مصر ناين