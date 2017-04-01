أطلق الملك محمد السادس السبت أعمال البناء فى المرحلة الأخيرة من مشروع “نور” فى جنوب البلاد والذى يعد من بين الأكبر فى العالم لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن محطة “نور 4” التى تقع على بعد 20 كيلو متر من مدينة ورزازات على مشارف الصحراء ستكون على مساحة 137 هكتارا وستبلغ طاقتها الإنتاجية 72 ميجاواط.

وستنتج المحطة التى ستبلغ كلفتها 750 مليون درهم (70 مليون يورو) الطاقة الكهربائية مباشرة من ضوء الشمس.

وسيبدأ العمل فى المحطة فى الربع الأول من السنة 2018 ، وسيمولها بشكل أساسى مصرف “كا اف فى بنكنغروب” بحدود 659 مليون درهم (61 مليون يورو) .

وسيتم تشغيلها من خلال كونسورسيوم يضم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ومجموعة “اكوا باور” السعودية.

وكان المغرب دشن مشروع “نور 1” فى فبراير الماضى وأطلق أعمال البناء فى المرحلتين الثانية والثالثة منه واللتين أنجز منهما تباعا 76% و74%، بحسب وكالة الانباء الرسمية.

وكان المغرب أستضاف فى نوفمبر من السنة نفسه المؤتمر الدولى ال22 حول المناخ.

وبعد انتهاء اعمال البناء ستبلغ القدرة الانتاجية لمجمع نور 582 ميجاوات.

وأطلق المغرب الذى يفتقر إلى مصادر الطاقة مشروع تنمية طموح لتلبية نصف حاجاته من الطاقة من خلال المصادر المتجددة.

المصدر : مصر ناين