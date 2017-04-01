أحرز سعد سمير مدافع الأهلي هدف التقدم لفريقه أمام الداخلية، فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التى تجمعهما حالياً على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

وسدد سعد كرة ضعيفة من فى منتصف الملعب لترتطم بأرض ملعب السلام وتخدع الحارس وتمنح سعد هدية عيد ميلاده.

وجاء تشكيل الأهلى الذى بدأ به حسام البدرى مباراته أمام الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد قام بفتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل.

خط الفى منتصف : حسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودى.

خط الهجوم: عمرو جمال.





المصدر : مصر ناين