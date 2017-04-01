تقرر تنظيم معرض أسبوعى كل يوم خميس بمراكز شباب مركز ومدينة قليوب، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية لإقامة معارض منتجات غذائية وملابس وكل ما يلزم الأسرة فى كل مدن المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار حرص عشماوى على توفير جميع السلع الغذائية والملابس للمواطنين بجميع المراكز والمدن والأحياء داخل مراكز الشباب، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع لعرض منتجات الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتسويقها.

المصدر : مصر ناين