تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف نهائى كأس مصر لمواليد 98 بعد الفوز على الواجبة بنتيجة 34 /28 فى دور ربع النهائى.

ومن المقرر أن يتقابل الفريق الأبيض مع غريمه التقليدي الأهلى يوم الجمعة المقبل فى نصف النهائى.

ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على حسم لقب بطولة الجمهورية للناشئات مواليد 2004 لصالح سبورتنج حيث فاز فى الجولة الختامية على الشمس 32/26 ويتبقى له مباراة أمام الزمالك.

بينما شهدت الجولة الختامية فوز كل من الزمالك عل سموحة 32/31 و6 أكتوبر على مدينة نصر 30 /15 والأهلى على المعادى 31/19.

المصدر : مصر ناين