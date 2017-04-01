بعد مرور 20 دقيقة من دخوله أرض الملعب، أحرز الإيفوارى سليمانى كوليبالى، أول أهدافه مع الأهلى والثالث فى مرمى الداخلية فى الدقيقة 79 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام أمام ضمن مؤجلات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

ويعد هذا الهدف الأول لـ”كوليبالى” منذ انضمامه للأهلى، والثالث للمارد الأحمر فى شباك الداخلية، حيث أحرز سعد سمير هدف التقدم، ووليد سليمان عززه بالثانى.

وكان كوليبالى دخل أرض الملعب كبديل لعمرو السولية فى الدقيقة 55.

المصدر : مصر ناين