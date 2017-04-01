اصدر ت سوزانا مالكورا وزيرة الخارجية فى الأرجنتين للصحفيين إن مبدأ الفصل بين السلطات فى فنزويلا الى أن الأن غير مطبق رغم تراجع المحكمة العليا عن قرارها بإلغاء الكونجرس.

وجاء تعليق مالكورا خلال مؤتمر صحفى بعد إجتماع مجموعة ميركوسور الإقتصادية لدول أمريكا اللاتينية. وكان قد دعى لعقد الاجتماع لمناقشة الأزمة السياسية فى فنزويلا. وأصدرت ميركوسور بيانا طالبت فيه فنزويلا بإتخاذ “إجراءات فورية” لضمان الفصل بين السلطات.

وكانت المحكمة العليا الموالية للنظام فى فنزويلا تراجعت فى وقت سابق اليوم عن قرار بإلغاء الكونجرس الذى تقوده المعارضة فى منتصف إدانة دولية واحتجاجات ضد الرئيس الإشتراكى نيكولاس مادورو.

واصدر ت مالكورا “من الواضح وجود موقف لا يطبق خلاله (مبدأ) الفصل بين السلطات الذى هو (أمر) أساسى للديمقراطية” مستشهدة بمعارك قانونية طويلة المدى بين المحكمة والكونجرس.

وتضم مجموعة ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وباراجواى وأوروجواي. وتترأس الأرجنتين حاليا المجموعة. وعلقت عضوية فنزويلا فى المجموعة فى ديسمبر.

المصدر : مصر ناين