شوف اليوم السبت الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الاستعدادات التى تقوم بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لإستقبال إحتفالات أعياد الربيع وبدء موسم الصيف.

وأشار بيان صادر عن الوحدة المحلية برأس البر، أنه تم البدء فى أعمال صيانة ومد خط الحماية بطول شاطئ المدينة وكذلك صيانة مبانى الإسعاف ودورات المياه وبوابات الدخول واستكمال تسوية الرمال على الشاطئ، كما تم الإنتهاء من تجهيز أبراج الإنقاذ الى أن تكون جاهزة لوضعها على الشاطئ قبل بداية أعياد الربيع وتشغيلها قبل يوم شم النسيم.

المصدر : مصر ناين