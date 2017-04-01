استطاع فيلم الأنيميشن The Boss Baby أن يحقق إيرادات حول العالم الى أن الآن وصلت إلى 36 مليون دولار، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه حول طفل ذى قدرات خاصة، يجرى وراء لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذى لشركة جرو.

الفيلم من بطولة أليك بالدوين، وباتون أوزوالت، وستيف بوشيمي، وليزا كودرو، وجيمي كيميل، وفيفان يى، ومن تأليف مارلا فرازى، ومايكل مكوليرس، ومن إخراج توم ماكجراث مخرج فيلم Megamind و The Penguins of Madagascar و Madagascar.

وكان النجم أليك بالدوين أثار الجدل مؤخرا، حيث قام بتقليد شخصية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث اصدر إنه لم يكن يعرف كيف يجسد هذه الشخصية ثم نظر إلى نفسه بالمرآة أثناء وضعه مكياج الشخصية، وبدأ فى تقليد دونالد ترامب وبالفعل نجح.





المصدر : مصر ناين