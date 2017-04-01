حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ21 للدورى.

سجل رباعية الأهلي سعد سمير ووليد سليمان وكوليبالي “هدفين” في الدقائق 60 و69 و79 و92 على التوالي، وشهد اللقاء تألق أكثر من لاعب أبرزهم الإيفواري كوليبالي نجم اللقاء ومعه أحمد حمودي ليكتب اللقاء تفوق الثنائي الذى انضم للأهلي في يناير الماضي، وكتب هذا اللقاء اكتشاف الجوهرة كوليبالي.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة ويُحافظ على عرش الدوري فيما توقف رصيد الداخلية عند 16 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

الشوط الأول

الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكوّن من، شريف إكرامى، أحمد قام بفتحى، أحمد حجازى، سعد سمير، صبرى رحيل، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر أحمد حمودى وعمرو جمال.

فيما بدأ الداخلية بتشكيل مكوّن من: محمد قام بفتحى، أحمد صابر، عبد العزيز موسى سعيدو بنيامين اشمبونج، مصطفى محمد، محمد عادل، بوبا منساه جهاد جنيدى، هشام أبو خليل وأحمد سمير فرج.

بدأ الأهلى حماسيًا وظهرت أنيابه الهجومية مُبكرًا وكانت البداية فى الدقيقة الأولى من أحمد حمودى الذى حاول استغلال عرضية صبرى رحيل لكنه سددها بعيدًا عن شباك الداخلية، وواصل الأحمر سيطرته على مجرى اللقاء بفضل تحركات الأجناب للاعبيه.

واصل الأحمر سيطرته على المباراة وعاد أحمد حمودى ليُهدر فرصة ثانية للتسجيل، وأكتفى الداخلية باللعب على الهجمة المرتدة، وأنقذ محمد قام بفتحى حارس الداخلية هدفاً مُحققاً للأهلى فى الدقيقة 15 من رأسية عمرو جمال.

وبدأت الفرصة الخطرة بـ”تمريرة” من أحمد قام بفتحى إتجاة حمودى الذى مررها إلى حمودى وأرسلها الأخير إلى عبد الله السعيد الذى لعب عرضية على رأس ميدو جابر الذى مررها مرة أخرى إلى عمرو جمال وسددها الأخير برأسه لكن حارس الداخلية أمسك بالكرة.

وتوقف اللقاء لإصابة أحمد صابر لاعب الداخلية ونزل الجهاز الطبى لعلاج اللاعب وتم استكمال المباراة بعد تماثله للشفاء.

ونشط أداء فريق الداخلية تدريجيًا ونشط أحمد سمير فرج وعبد العزيز موسى قبل أن يُنقذ حارس الداخلية كرة صاروخية من عبد الله السعيد فى الدقيقة 30 وحوّل الكرة إلى ضربة ركنية

شريف إكرامي تألق وأمسك بكرة قوية سددها مصطفى محمد وأشهر الحكم أيمن عمر بطاقة صفراء في الدقيقة 38 للنيجيري بوبا منساه للخشونة مع أحمد حجازي مدافع الأهلي ، وسدد أحمد قام بفتحي كرة قوية من تمريرة رائعة من حسام عاشور لكن الحارس تصدى لها كالعادة ، وحاول الأهلي التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية باحثاً عن هدف مُبكر وأرسل صبري رحيل كرة عرضية مرت أمام ميدو جابر وأنقذ دفاع الفريق الواجبي بشكل جيد.

وواصل أحمد قام بفتحي تألقه وراوغ مدافع الداخلية وسدد كرة بيسراه لكنها كانت ضعيفة ومرت بجوار القائم،وسقط حارس الداخلية على الأرض للأصابة ،وشارك الإيفواري سليماني كوليبالي في الدقيقة 55 بدلاً من عمرو السولية.

محاولات الأحمر للتسجيل أتمت ثمارها في الدقيقة 60 بعدما سجل سعد سمير مدافع الفريق هجماً من تسديدة قوية وبعد مجهودي فردي، وشارك وليد سليمان بدلاً من عمرو جمال ، وتألق كوليبالي بشكل لافت للنظر وأهدر الأهلي أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق كوليبالي وسعد سمير.

وأشرف قاسم المدير الفخمي للداخلية تغييره الأول بنزول بوبا وشارك بدلاً منه محمود سامي ، وساهم نزول وليد سليمان في زيادة القوة الهجومية للأحمر وسجل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 69 من ضربة حرة مباشرة رائعة ، وواصل الأحمر طوفان هجماته على مرمى الداخلية فى منتصف تألق لافت للأيفواري كوليبالي.

وفي الدقيقة 79 شارك حسام غالي بدلاً من أحمد حمودي، وفي الدقيقة 80 توّج كوليبالي مجهوده الرائع بهدف مُتميز من رأسية جيدة ليُضيف الهدف الثالث للمارد الأحمر، وكاد الداخلية يُسجل هدفه الأول في الدقيقة 84 بعدما سدد مهاجمه كرة قوية تصدى لها شريف إكرامي لكنها عادة مرة أخرى وسددها مصطفى محمد لكنها أرتطمت بالعارضة، وأهدر ميدو جابر فرصة أخرى لتسجيل هدف رابع، وأهدر كوليبالي فرصة تسجيل هدف رائع من “مقصية” قبل أن ينجح النجم الإيفواري في تسجيل هدف ثان له ورابع للأهلي بعدها يُطلق الحكم صافرته مُعلنًا نهاية اللقاء بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

المصدر : مصر ناين