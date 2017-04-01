حقق فريق صيد المحلة للكرة النسائية إنجازًا تاريخيًا بعدما استطاع الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه عقب الفوز علي مركز شباب 6 أكتوبر بهدفين فى المقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما بمركز شباب الساحل عصر اليوم.

ويقود فريق صيد المحلة فنيًا محمد مرسي وذلك عقب استاصدر ة محمد طلعت من تدريب الفريق.

من جانبها أوضح ت مجدة الخواجة عضو مجلس إدارة نادي صيد المحلة ومؤسسة الكرة النسائية بالنادي عن سعادتها مؤكدة ان لاعبات الفريق حققن انجازا تاريخيًا بالصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي.

وأكدت الخواجة أن الفترة المقبلة ستشهد صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبات الفريق تكريمًا لهن عقب الانجاز التاريخي بالصعود للدوري الممتاز موجهة الشكر للجهاز الفني والإداري للفريق بعد إنجاز الصعود للدوري الممتاز.

المصدر : مصر ناين