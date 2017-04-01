أعلن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية عن تشييع جثمان محمد فرج نوفل أمين واجبة من قوة مركز كفر الزيات، والذي توفى متأثرا بإصابته فى حادث تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الواجبة، والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا بينهم 14 واجبيا و3 مدنيين.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد فى جنازه عسكرية بكره الأحد بمسقط رأسه بكفر الزيات بحضور اللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لفى منتصف الدلتا واللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية والقيادات التأمينية والتنفيذية.

المصدر : مصر ناين